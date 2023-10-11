«Спартак» обыграл ЦСКА, одержав четвертую подряд победу в КХЛ

«Спартак» дома одержал победу над ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:3.

Нападающие «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин записали на свой счет по 3 результативных действия (одна шайба и две голевые передачи). Еще по одному разу отличились Ансель Галимов, Иван Морозов и Даниил Орлов.

Шайбы ЦСКА забросили Сергей Плотников, Виталий Абрамов и Никита Нестеров.

Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо», а ЦСКА дома примет «Сочи». Обе игры пройдут 14 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Голы: Порядин — 9 (бол., Локтионов, Голдобин), 3:00 — 1:0. Галимов — 4 (Сусуев, Пашин), 16:49 — 2:0. Плотников — 4, 23:29 — 2:1. Морозов — 6 (Порядин, Голдобин), 24:16 — 3:1. Голдобин — 12 (Морозов, Порядин), 31:00 — 4:1. Абрамов — 5 (Полтапов, Карнаухов), 44:04 — 4:2. Нестеров — 4 (бол., Окулов, Григоренко), 48:07 — 4:3. Орлов — 1 (Савиков, Цыплаков), 51:06 — 5:3.

Вратари: Рибар — Федотов (58:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (3+19+8) — 27 (7+9+11).

Судьи: Бирин, Шувалов.

11 октября. Москва. Мегаспорт.