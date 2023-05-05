КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:25

«Спартак» подписал одного из лучших бомбардиров ВХЛ Беляева

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Спартак» и «Ижсталь» совершили обмен.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в Москву отправляется нападающий Александр Беляев, а клуб из Ижевска получил денежную компенсацию. С игроком подписан двусторонний контракт на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ и одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».

Беляев является воспитанником «Югры» и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из Ханты-Мансийска в МХЛ и ВХЛ. С 2020 года Беляев выступает за «Ижсталь», а в сезоне-2021/22 дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик», где сыграл 10 матчей.

КХЛ
ХК Ижсталь
ХК Спартак (Москва)
ВХЛ
1
0
Читайте также
Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство
Салюты, слезы и мечты о победе в Лиге чемпионов. Неаполь роскошно отпраздновал чемпионство
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Морозов подписал контракт с московским «Динамо»

«Авангард» получил защитника «Зауралья» Спиценко в обмен на денежную компенсацию