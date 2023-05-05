«Спартак» подписал одного из лучших бомбардиров ВХЛ Беляева

«Спартак» и «Ижсталь» совершили обмен.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в Москву отправляется нападающий Александр Беляев, а клуб из Ижевска получил денежную компенсацию. С игроком подписан двусторонний контракт на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ и одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».

Беляев является воспитанником «Югры» и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из Ханты-Мансийска в МХЛ и ВХЛ. С 2020 года Беляев выступает за «Ижсталь», а в сезоне-2021/22 дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик», где сыграл 10 матчей.