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Сегодня, 21:35

«Спартак» обыграл «Витязь» и прервал серию из шести поражений подряд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Матч «Спартак» — «Витязь» — 2:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев отметились Александр Беляев и Александр Пашин. Единственную шайбу «Витязя» забросил Александр Яремчук.

«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд, которая началась с матча с «Витязем» 30 декабря 2023 года.

После 53 матчей «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 69 очков. «Витязь» — девятый (38 очков в 51 игре).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Яремчук — 11 (бол., Рой, Галузин), 21:30 — 0:1. Беляев — 8 (Цыплаков, Зайцев), 24:47 — 1:1. Пашин — 8 (Вишневский), 48:40 — 2:1.

Вратари: Николаев — Дорожко (58:03).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (9+9+9) — 24 (4+11+9).

Судьи: Беляев, Наумов.

16 января. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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