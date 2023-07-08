Стала известна зарплата Федотова по двухлетнему контракту с ЦСКА

Стала известна зарплата голкипера Ивана Федотова по двухлетнему контракту с ЦСКА. Оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

В субботу КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова, 26-летний голкипер заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 вратарь провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9, а коэффициент надежности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отраженных бросков 93,7, а коэффициент надежности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22.

Ранее о полной сумме за весь контракт Федотова сообщило издание Metaratings.ru.