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Сегодня, 17:54

Иван Федотов опубликовал фото и видео с отдыха после подписания контракта с ЦСКА

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хоккеист Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Соцсети
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Голкипер Иван Федотов показал подписчикам новые фото и видео с отдыха после подписания контракта с ЦСКА до конца сезона-2024/25.

На видео 26-летний российский хоккеист ныряет в воду, а на фото держит бокал и мобильный телефон, сидя за столом на пляже.

«Снова это делает, остановись», — подписал фото Федотов.

Ранее КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова. При этом в НХЛ сообщили, что ситуация с Федотовым в КХЛ «вступает в противоречие с существующими у спортсмена контрактными обязательствами в НХЛ».

2 июля голкипер опубликовал первое фото после армии.

Билл Дэйли: «Позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ»

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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