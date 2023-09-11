Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Свечникова

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников заработает 115 миллионов рублей за два года контракта с казанским клубом.

Зарплата игрока составит 40 миллионов в нынешнем сезоне и 75 — в сезоне-2024/25.

26-летний Свечников перешел в «Ак Барс» в августе 2023 года. До этого он с 2014 года выступал в Северной Америке. В 2015 году «Детройт» выбрал хоккеиста под 19-м номером драфта НХЛ. Нападающий выступал за «Ред Уингз», «Виннипег» и «Сан-Хосе».

В сезоне-2023/24 Свечников забросил одну шайбу в трех матчах за «Ак Барс».