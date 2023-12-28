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Сегодня, 17:00

Буше может заработать до 136 миллионов рублей по новому контракту с «Авангардом»

Михаил Зислис
Обозреватель
Рид Буше.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Форвард Рид Буше.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Авангарда» Рид Буше в случае выполнения определенных бонусов в следующем сезоне может заработать до 136 миллионов рублей.

В четверг, 30-летний форвард продлил контракт с клубом на прежних условиях. В сезоне-2024/25 американский нападающий заработает 95 миллионов рублей, ранее об этом сообщил «Чемпионат».

Рид Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21, после чего провел один сезон в «Локомотиве», а затем вернулся в Омск.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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