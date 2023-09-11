Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед началом матчем «Салават Юлаев» — «Металлург»

11 сентября на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«27-й номер навсегда остается в наших сердцах, поэтому хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение вывести номер Амирова из обращения», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» начнется в 17.00 по мск.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.