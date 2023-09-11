Что удивило на старте сезона КХЛ? Live с Никитой Щитовым — в 13.00

Журналисты «СЭ» Артур Хайруллин и Михаил Скрыль и известный защитник, хоккейный эксперт Никита Щитов обсудят главные события последних дней в КХЛ — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный». — Мощный старт «Торпедо».

— Открытие новой арены в Новосибирске.

— Проблемы топов «Запада».

— Когда начнет играть Мичков? Начало эфира — в 13.00.