Судья Наумов после скандала с Кравцом вновь будет работать на матче «Авангарда»

Сегодня, 08:25
«Авангард» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ 13 января встретится с «Амуром».
Одним из главных арбитров встречи станет Денис Наумов, который в предыдущем матче команд нецензурно обратился к главному тренеру омичан Михаилу Кравцу и сказал ему закрыть рот.
Позднее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал поведение Наумова неподобающим и заявил, что судья будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.
Матч «Амур» — «Авангард» пройдет сегодня, 13 января и начнется в 10:00 мск.