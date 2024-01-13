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Сегодня, 08:25

Судья Наумов после скандала с Кравцом вновь будет работать на матче «Авангарда»

Сергей Разин
корреспондент
Денис Наумов.
Фото Global Look Press
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«Авангард» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ 13 января встретится с «Амуром».

Одним из главных арбитров встречи станет Денис Наумов, который в предыдущем матче команд нецензурно обратился к главному тренеру омичан Михаилу Кравцу и сказал ему закрыть рот.

Позднее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал поведение Наумова неподобающим и заявил, что судья будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

Михаил Кравец. Арбитр обматерил главного тренера «Авангарда». Еще один судейский скандал в КХЛ

Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.

Матч «Амур» — «Авангард» пройдет сегодня, 13 января и начнется в 10:00 мск.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Михаил Кравец
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