Лещук объяснил, почему хоккей в КХЛ оказался интереснее, чем в НХЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ.

«Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах. После этого сходил на игру «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится», — сказал Лещук «СЭ».

Лещук является воспитанником «Динамо». В основной команде он дебютировал в мае 2017 года. В текущем сезоне РПЛ 27-летний вратарь сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до августа 2025-го.