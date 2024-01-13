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Сегодня, 08:45

Лещук объяснил, почему хоккей в КХЛ оказался интереснее, чем в НХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ.

«Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах. После этого сходил на игру «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится», — сказал Лещук «СЭ».

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Лещук является воспитанником «Динамо». В основной команде он дебютировал в мае 2017 года. В текущем сезоне РПЛ 27-летний вратарь сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до августа 2025-го.

Игорь Лещук
КХЛ
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
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