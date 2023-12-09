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Сегодня, 11:29

Сычев: «Жаль, что бывшие футболисты не сыграют в Матче звезд КХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Конечно, жаль, что мы сами не сыграем в Матче звезд, но могу раскрыть одну тайну. Мы все-таки поучаствуем в некоторых конкурсах. Но давайте пока оставим детали в секрете. Могу сказать, что здесь собралась большая футбольная тусовка. В субботу на стадион приедут и ребята из «Зенита», — приводит слова Сычева RT.

Сычев будет помощником тренера дивизиона Чернышева Михаила Кравца.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243192-sychyov-sekret-match-zvyozd
Дмитрий Сычев
КХЛ
Матч звезд
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