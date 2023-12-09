Сычев: «Жаль, что бывшие футболисты не сыграют в Матче звезд КХЛ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Конечно, жаль, что мы сами не сыграем в Матче звезд, но могу раскрыть одну тайну. Мы все-таки поучаствуем в некоторых конкурсах. Но давайте пока оставим детали в секрете. Могу сказать, что здесь собралась большая футбольная тусовка. В субботу на стадион приедут и ребята из «Зенита», — приводит слова Сычева RT.

Сычев будет помощником тренера дивизиона Чернышева Михаила Кравца.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».