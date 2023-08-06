Ткачев будет получать 101 миллион рублей в год по новому контракту с «Авангардом»

По информации «СЭ», базовый оклад нападающего Владимира Ткачева в «Авангарде» составит 101 миллион рублей в год.

Еще 50 миллионов Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 миллионов рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что зарплата Ткачева составит 120 миллионов рублей в год. Информация об окладе и бонусах хоккеиста была уточнена и обновлена.

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 14 (3+11) очков в плей-офф.

В воскресенье, 6 августа омский клуб объявил о подписании нового контракта с 27-летним россиянином. Соглашение рассчитано на три года.

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