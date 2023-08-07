Трехкратный чемпион КХЛ Косов назвал лучший финал в истории лиги

Нападающий Ярослав Косов, выигравший три Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и «Ак Барса», считает финал-2014 между «Магниткой» и пражским «Львом» лучшим в истории КХЛ.

— Финал против «Льва» лучший в истории КХЛ?

— Наверное, да. Это мой первый финал. За плей-офф очень сильно потерял в весе. От нервов, от игр. Когда после седьмого матча прозвучала сирена, я не понимал, что происходит. Соглашусь, да, что это лучший финал за 15 лет.

— В седьмом матче вы забросили важную шайбу. Вложили в бросок всю злость.

— Возможно. Это был мой первый финал, а тем более седьмая игра. Присутствовали страх, мандраж. Когда забил гол, все прошло и моментально успокоился.

— Со стороны серия со «Львом» воспринималась как хоккейный карнавал. А как на льду?

— Команды больше играли на эмоциях. Все достают из себя последние силы, которые остались. За счет этого получался такой быстрый атакующий хоккей.

— Чувствовали, что играете против сборной Европы?

— Да. «Лев» тогда был очень сильной командой — быстрой и мобильной. У них не было ни одного слабого звена. Выиграть было безумно тяжело.

Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».