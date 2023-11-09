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Сегодня, 15:58

Рябыкин — об игре «Витязя»: «Некоторые из наших хоккеистов, скажем так, успокоились»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении от «Торпедо» (1:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Провалили первый период, не очень хорошо сыграли в меньшинстве. В третьем периоде сыграли достойно. Жаль, что не действовали так сначала. Очень много работаем над большинством, но нам недостает хладнокровия в концовке. Надеюсь, что на следующую игру выйдут Дарьин и Аркалов. Поменяем состав, потому что некоторые из наших хоккеистов, скажем так, успокоились», — цитирует Рябыкина «РБ Спорт».

«Витязь» после 28 матчей с 18 очками занимает последнее место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
КХЛ
ХК Витязь
Дмитрий Рябыкин
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