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Сегодня, 15:35

Полтапов — о партнерах по ЦСКА: «Слепышев — главный по молодым»

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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался об отношении опытных хоккеистов команды к молодым игрокам.

«В дебютный сезон все возились со мной, можно буквально каждого перечислить: Миша Григоренко, Никита Нестеров, Серега Плотников. Антон Слепышев вообще главный по молодым. Лучше всех относится к ним, мне кажется. Если эти могут вставить, то Антон больше поддержит. Если он понимает, что ты накосячил, то успокаивает: мол, ничего, накосячил, исправишься», — цитирует Полтапова Metaratings.ru.

20-летний Полтапов набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Источник: Metaratings
Прохор Полтапов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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