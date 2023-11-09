Полтапов — о партнерах по ЦСКА: «Слепышев — главный по молодым»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался об отношении опытных хоккеистов команды к молодым игрокам.

«В дебютный сезон все возились со мной, можно буквально каждого перечислить: Миша Григоренко, Никита Нестеров, Серега Плотников. Антон Слепышев вообще главный по молодым. Лучше всех относится к ним, мне кажется. Если эти могут вставить, то Антон больше поддержит. Если он понимает, что ты накосячил, то успокаивает: мол, ничего, накосячил, исправишься», — цитирует Полтапова Metaratings.ru.

20-летний Полтапов набрал 7 (4+3) очков в 19 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.