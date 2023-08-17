Никита Трямкин: «Самый сильный хоккеист, против которого играл? Овечкин»

Сегодня, 17:00
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина самым сильным хоккеистом, против которого играл.
— Лучший партнер по паре обороны, с которым ты играл?
— Наверное, Сергей Гусев, этот человек многому меня научил, я очень благодарен ему за это.
- Лучший тренер, с которым ты работал, не считая нынешних?
— Сложный вопрос, не хочется никого обижать, но если надо выбрать, то пусть это будет Уланов.
- Самый сильный хоккеист, против которого ты играл?
— Овечкин.
— Самое нелюбимое упражнение на тренировках?
— Бега.
— У кого самый сильный бросок в лиге?
— По ощущениям, у Бурдасова и Шалунова.
- Когда «Автомобилист» выиграет Кубок Гагарина?
— Верю, что в ближайшем будущем.
Поностью интервью Трямкина «СЭ» читайте здесь
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