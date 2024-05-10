Защитник «Амура» Рылов: «Задача команды — выиграть Кубок Гагарина к 2026 году»

Защитник «Амура» Яков Рылов оценил минувший сезон для хабаровской команды, а также заявил, что у клуба стоит цель завоевать Кубок Гагарина к 2026 году.

«Это был один из лучших сезонов команды в КХЛ. Да, мы выиграли всего лишь два матча в плей-офф. Но это больше, чем «Амур» суммарно выиграл до этого. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Перед «Амуром» стоят большие задачи. Дай Бог, чтобы в следующем сезоне мы выступили намного лучше, чем в предыдущем. Задача у «Амура» — выиграть к 2026 году Кубок Гагарина. Дай бог, чтобы так и получилось», — приводит слова Рылова Allhockey.ru.

В сезоне-2023/24 «Амур» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Восточной конференции. Хабаровский коллектив уступил «Металлургу» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина.