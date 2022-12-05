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Сегодня, 15:01

В «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я всегда был за конкуренцию. Если мы хотим, чтобы лига и ее игроки прогрессировали, то в ней должны играть сильнейшие. Я выступаю за отмену жесткого лимита и за введение конкуренции. Но отмечу, что, по моему мнению, приглашать нужно качественных иностранцев, которые могут чему-то научить наших молодых хоккеистов», — приводит РИА «Новости» слова Крылова.

В ноябре министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение по снижению количества легионеров в КХЛ будет принято в следующем году.

19 апреля Федерация хоккея России (ФХР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением сократить количество иностранных игроков в КХЛ с пяти до трех.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221205/krylov-1836416685.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Александр Крылов
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