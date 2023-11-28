В ЦСКА считают, что строительство новой хоккейной арены начнется в ближайшее время

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал, когда начнется строительство новой арены.

«Работа идет, документы готовятся. Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство», — приводит слова Денисова ТАСС.

Демонтаж Ледового дворца ЦСКА имени Боброва завершился в мае 2022 года. 1 декабря 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы выдала разрешение на строительство нового ледового дворца на Ленинградском проспекте, 39. Ожидается, что строительство нового дворца должно завершиться в 2026 году.