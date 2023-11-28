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Сегодня, 14:03

В ЦСКА заявили, что руководство полностью доверяет главному тренеру команды Федорову

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о будущем главного тренера команды Сергея Федорова.

«Безусловно, у нас есть резервы для того, чтобы прибавить к плей-офф. Как известно, плохая лошадь начинает с галопа. Я не говорю о том, что сейчас нашей команде надо играть из рук вон плохо — ни в коем случае. Но возможности поправить наше турнирное положение есть. Полное доверие [к тренерскому штабу Федорова]. Безусловно», — приводит слова Денисова РИА Новости.

Также спортивный директор клуба отметил, что есть объективные и субъективные причины таких результатов команды. У ЦСКА, по словам Денисова, много травм, болезней и иных проблем, которые клуб решает.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 ЦСКА занимает шестое место на «Западе», набрав 40 очков в 35 матчах. Команда одержала 19 побед. 29 ноября армейцы дома сыграют с минским «Динамо».

53-летний Федоров с июля 2021 года занимает пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством команда два раза подряд выиграла Кубок Гагарина (2022, 2023).

Источник: РИА Новости
Денис Денисов
Сергей Федоров
ХК ЦСКА (Москва)
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