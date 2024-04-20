В ФХР заявили, что российских хоккеистов продолжают тщательно проверять на допинг

Сегодня, 11:52
Руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России (ФХР) Екатерина Варфоломеева сообщила, что российских игроков продолжают проверять на допинг.
«Несмотря на то, что российские сборные и клубы с марта 2022 года лишены возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерациеи хоккея (ИИХФ), внимание антидопинговых служб к нашим спортсменам не ослабевает», — приводит слова Варфоломеевой ТАСС.
Ранее стало известно, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии до 2025 года.