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Сегодня, 11:52

В ФХР заявили, что российских хоккеистов продолжают тщательно проверять на допинг

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Руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России (ФХР) Екатерина Варфоломеева сообщила, что российских игроков продолжают проверять на допинг.

«Несмотря на то, что российские сборные и клубы с марта 2022 года лишены возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерациеи хоккея (ИИХФ), внимание антидопинговых служб к нашим спортсменам не ослабевает», — приводит слова Варфоломеевой ТАСС.

Ранее стало известно, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии до 2025 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
ФХР
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