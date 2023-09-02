В «Ладе» заявили, что не вели переговоры с вратарем Худобиным

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов сказал, что клуб не вел переговоры с экс-вратарем «Чикаго» Антоном Худобиным.

«Лично мне не поступило ни одного звонка по Худобину. Никакие переговоры не велись», — отметил Якубов в комментарии «СЭ».

В минувшем сезоне Худобин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Его обменяли в команду в марте. В первой части сезона он выступал за фарм-клуб «Далласа» «Техас» в АХЛ. За «Чикаго» 37-летний голкипер провел 1 матч, за «Техас» — 24 игры, отразив в среднем 89,9 процента бросков.

На данный момент Худобин является свободным агентом.