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Сегодня, 14:20

В Минспорте прокомментировали ситуацию с рассмотрением лимита на легионеров в КХЛ

Виктория Кравченко
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Минспорт в установленном порядке рассмотрит предложения от Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по изменению лимита на легионеров в российских командах.

«При поступлении в Министерство спорта Российской Федерации согласованных предложений от Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги по увеличению количества спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд, с трех до пяти Минспорт России рассмотрит данный вопрос в установленном порядке», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

15 апреля в ФХР сообщили, что правление федерации практически единогласно приняло предложение КХЛ о возвращении лимита.

Источник: https://tass.ru/sport/20569063https://tass.ru/sport/20569063
Хоккей
КХЛ
ФХР
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