В «Сочи» назвали задачи команды на остаток сезона в КХЛ

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков назвал задачи команды на остаток сезона КХЛ.

«У нас долгое время было много травмированных и заболевших. Сейчас возвращаются Бердин, Крощинский, Морроу, и с составом проблем у нас нет. В тех ребят, которые находятся с нами, мы верим, и мы знаем их силу, как их использовать. У нас здоровая конкуренция. Многие команды с более серьезными задачами в плей-офф неохотно расстаются с сильными игроками, а у нас задачи, чтобы кого-то отдать или продать для освобождения бюджета, не стоит. Мы стараемся независимо от того, на каком месте находится команда, выигрывать каждый матч», — приводит слова Бадюкова ТАСС.

«Сочи» находится на последнем, 11-м месте в Западной конференции, в 42 матчах набрав 18 очков. Отставание от восьмого места, которое дает возможность выйти в плей-офф, составляет 24 очка.

Следующий матч команда проведет 28 декабря дома против «Нефтехимика».