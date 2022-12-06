Гендиректор «Трактора» Савин: «Надеюсь, в ближайшее время будут обмены»

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о текущей селекции команды.

— Планируются ли еще подписания до дедлайна?

— Мы этого очень хотим. Считаем, что надо усилить позиции вратаря и нападающего. С голкиперами, как все понимают, сейчас сложно. А усилить нападение вполне реально. Проектные предложения другим командам уже сделаны. Находимся в контакте — надеюсь, в ближайшее время будут обмены.

«Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 39 матчах.