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Сегодня, 17:15

Гендиректор «Трактора» Савин: «Надеюсь, в ближайшее время будут обмены»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о текущей селекции команды.

— Планируются ли еще подписания до дедлайна?

— Мы этого очень хотим. Считаем, что надо усилить позиции вратаря и нападающего. С голкиперами, как все понимают, сейчас сложно. А усилить нападение вполне реально. Проектные предложения другим командам уже сделаны. Находимся в контакте — надеюсь, в ближайшее время будут обмены.

«Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 39 матчах.

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