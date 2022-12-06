В «Тракторе» оценили возможность отставки Гатиятулина

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность отставки главного тренера Анвара Гатиятулина.

— Насколько прочны позиции Анвара Гатиятулина как главного тренера «Трактора»?

— На данный момент замена главного тренера в «Тракторе» не рассматривается, — заявил Савин.

Анвар Гатиятулин возглавляет «Трактор» с 2020 года. В данный момент команда занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 39 матчах.