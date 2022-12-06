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Сегодня, 17:00

В «Тракторе» оценили возможность отставки Гатиятулина

Михаил Скрыль
Корреспондент
Анвар Гатиятулин с хоккеистами «Трактора».
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность отставки главного тренера Анвара Гатиятулина.

— Насколько прочны позиции Анвара Гатиятулина как главного тренера «Трактора»?

— На данный момент замена главного тренера в «Тракторе» не рассматривается, — заявил Савин.

Анвар Гатиятулин возглавляет «Трактор» с 2020 года. В данный момент команда занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 33 очками в 39 матчах.

Анвар Гатиятулин. «Замена главного тренера не рассматривается». Гендиректор «Трактора» — о проблемах клуба

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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