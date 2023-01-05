В «Тракторе» прокомментировали интерес к Пулккинену со стороны «Ак Барса»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал интерес к форварду команды Теему Пулккинену со стороны «Ак Барса».

Ранее генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил, что у «Ак Барса» была договоренность с «Трактором» об обмене Пулккинена, но в итоге сделка не состоялась.

«У нас много игроков, интересных другим клубам. Но раз они в «Тракторе», то, в первую очередь, они интересны нам. А вообще не считаю корректным публично обсуждать личное общение между менеджерами, особенно по игрокам других клубов. В этот дедлайн другие клубы выходили с предложениями? Конечно. Но я бы назвал эти предложения несерьезными», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ Пулккинен сыграл в составе «Трактора» 45 матчей и набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности «-5». Финский форвард выступает за челябинский клуб с сезона-2021/22.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 47 матчах.