Василевский — о победе над «Ладой»: «Тяжелый матч, несмотря на пять забитых голов»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).

— Тяжелый матч, несмотря на то, что мы забили пять голов, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Соперник непростой, мы тяжело играли в Тольятти. Спасибо болельщикам, они нас сегодня поддержали. Самонов подтащил в нескольких моментах.

Когда хорошо начинаешь, команда заводится, каждое звено накладывает свой отпечаток в атаке. Соперник устает, мы создаем опасные моменты.

— Много сегодня блокировали и принимали на себя. Насколько такой компонент помогает команде?

— Больше 15-20 блокированных — уже выигрышный матч. Когда кто-то на себя принимает шайбу, это заводит команду. Все друг за друга, отрабатываем за того игрока, кто на скамейке штрафников.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».