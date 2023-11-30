Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:04

Василевский — о победе над «Ладой»: «Тяжелый матч, несмотря на пять забитых голов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:2).

— Тяжелый матч, несмотря на то, что мы забили пять голов, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Соперник непростой, мы тяжело играли в Тольятти. Спасибо болельщикам, они нас сегодня поддержали. Самонов подтащил в нескольких моментах.

Когда хорошо начинаешь, команда заводится, каждое звено накладывает свой отпечаток в атаке. Соперник устает, мы создаем опасные моменты.

— Много сегодня блокировали и принимали на себя. Насколько такой компонент помогает команде?

— Больше 15-20 блокированных — уже выигрышный матч. Когда кто-то на себя принимает шайбу, это заводит команду. Все друг за друга, отрабатываем за того игрока, кто на скамейке штрафников.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции. «Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Алексей Василевский
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дроздов — о победе над «Ладой»: «Выполнили все установки тренеров»

«Салават Юлаев» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ