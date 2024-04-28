Бывший директор «Магнитки» Величкин — о Разине: «Андрей всегда был сложным, тяжелым человеком»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с нынешним главным тренером команды Андреем Разиным.

— С 1995 года я с Андреем Разиным работал. Он всегда был очень хорошим игроком, тренером тоже стал хорошим. Но всегда был очень сложным человеком, тяжелым, но при этом знал свою цель. Я помню, как он пришел в клуб к нам совершенно молодым мальчиком из Тольятти, я видел, когда ему еще не очень доверяли, как он выходил один на тренировки в свободное время. Ставил какие-то стойки и катался, катался, катался. Он очень упертый человек. Характер у него такой: если он что-то решил, то пытается это сделать, но это не всем нравится.

Этот человек — профессионал, я говорю и о Разине-хоккеисте, и о Разине-тренере. Он был хорошим игроком, сейчас он стал хорошим тренером, — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью интервью Геннадия Величкина читайте на сайте «СЭ».