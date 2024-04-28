Величкин назвал самое запоминающееся чемпионство «Магнитки» за годы его работы

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился самыми запоминающимися историями чемпионства за годы работы в команде.

— С нынешним, наверное, нельзя сравнить, они все разные. Самое запоминающееся — это, конечно, 2016 год против ЦСКА в финале. Да и, наверное, 2014 год против «Льва». Это такое испытание было! Суперхоккей показывали и те и другие. По сути дела, они там сборную Европы собрали, кого только ни было в этом «Льве»: и чехи, и канадцы, и американцы, шведы, финны. Последние два Кубка Гагарина — самые запоминающиеся.

И помнится еще финальный матч и финальная серия с «Ак Барсом» в 2007 году, когда получалось так, что они приезжали в «Магнитку» — выигрывали, а мы ехали в Казань — и в Казани выигрывали. Все наоборот. И выиграли чемпионство в Казани в седьмом матче. Вот это тоже было круто! — сказал Величкин «СЭ».

Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

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