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Сегодня, 16:53

Величкин подвел итоги прошедшего регулярного чемпионата КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвел итоги прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Выделю две вещи из прошедшей регулярки, да и плей-офф. Позитивная составляющая — это то, что почти все команды подравнялись. Значит, потолок зарплат работает. Каждый может обыграть каждого. На Востоке что-то сумасшедшее было, вспомните «Сибирь» на первом месте. Раньше всегда одна четверка была, а по сезону ни Омск, ни «Ак Барс» ровно не шли и почти больше половины игр они были за пределами этой четверкой. В итоге «Ак Барс» в концовке прибавил, выиграли «Восток» и дошли до финала. «Нефтихимик» понравился, да в целом все команды. Теперь из-за потолка не могут пригласить десять звезд в команду, а условно пять, поэтому и такая борьба упорная. Раньше это не спорт был, а казино. Кто-то тратит миллиарды на клуб и трансферы, а другие и несколько миллионов не могут позволить. Значит в следующем году будет еще интереснее. Знаете, меня очень расстроило, что мы отказались от европейских площадок, сделали размеры коробки как в НХЛ. Почему мы на них смотрим? Мы не должны растить хоккеистов для НХЛ. В первую очередь для своего хоккея, чтобы он был красивее. Сейчас комбинаций сумасшедших очень мало. Когда Зарипов, Коварж, Мозякин и другие мастера невероятные передачи отдавали, помните? Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать, борьба на пятаке, постоянное давление», — приводит слова Величкина Legalbet.

В регулярном чемпионате КХЛ первое место в Восточной конференции занял казанский «Ак Барс», набрав 91 очко после 68 игр. Победителем западной конференции стал СКА, набравший 105 баллов.

В финале Кубка Гагарина играют ЦСКА и «Ак Барс». Счт в серии до четырех побед 3-2 в пользу армейцев. Шестая игра противостояния пройдет в четверг, 27 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи в 19:30 МСК.

Источник: https://legalbet.ru/news/velichkin-o-khl-ranshe-eto-ne-sport-bil-a-kazino/
Хоккей
КХЛ
Геннадий Величкин
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