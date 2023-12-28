«Автомобилист» по буллитам победил «Витязь»

Сегодня, 21:27
«Автомобилист» в гостях обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Анатолий Голышев.
В основное время за гостей отличились Стефан Да Коста и Никита Трямкин. Шайбы подмосковной команды на счету Ивана Воробьева и Джереми Роя.
«Витязь» (34 очка) поднялся на десятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) идет шестым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Да Коста — 11 (бол., Мэйсек, Волк), 7:19 — 0:1. Воробьев — 6 (бол., Дарьин, Галузин), 11:01 — 1:1. Рой — 3 (Дарьин), 26:46 — 2:1. Трямкин — 1 (Волк, Блэкер), 59:29 — 2:2.
Победный буллит: Голышев.
Вратари: Шикин — Аликин.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 24 (7+8+4+5) — 30 (9+8+13+0).
Судьи: Метальников, Морозов.
28 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 2542 зрителя.