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Сегодня, 15:13

«Витязь» продлил контракт с нападающим Галузиным

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«Витязь» объявил о продлении контракта с форвардом Владимиром Галузиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Я очень рад остаться в клубе, эмоции только положительные! Есть к чему стремиться и куда расти вместе с командой, хочется выполнить задачи, которые не удалось достичь в прошлом сезоне!» — сказал игрок.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 35-летний Галузин провел 49 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков. Ранее нападающий выступал за «Торпедо», «Ак Барс», «Металлург», «Спартак» и «Амур».

«Витязь» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с 48 очками в 68 играх.

Источник: Telegram-канал «Витязя»
Владимир Галузин
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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