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Сегодня, 21:20

СКА нанес «Витязю» четвертое поражение подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
СКА победил «Витязь» — 4:0.
Фото ХК СКА
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СКА на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Балашиха».

За питерский клуб забили Сергей Толчинский, Василий Глотов и Арсений Грицюк, оформивший дубль.

«Витязь» (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». СКА находится на четвертой строчке, набрав 66 баллов в 49 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Толчинский — 11 (бол., Никишин, Рендулич), 20:59 — 0:1. Глотов — 16 (бол., Зыков, М.С. Федотов), 30:10 — 0:2. Грицюк — 12 (бол., Гальченюк, М.С. Федотов), 35:02 — 0:3. Грицюк — 13 (М.С. Федотов, Гальченюк), 59:36 — 0:4.

Вратари: Шикин — Серебряков.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 22 (8+5+9) — 49 (11+22+16).

Судьи: Наумов, Оленин.

10 января. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
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