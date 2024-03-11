Плющев — о проигрыше «Амура» в первом раунде Кубке Гагарина: «Вопросы к тем, кому доверяли»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» над «Амуром» (3:2 ОТ, 4-2) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Игра была упорная. «Металлург» классом выше, он и должен был брать очки. «Амур» создал определенную интригу и конкуренцию для «Магнитки». Не сказал бы, что игра для парней Разина прошла на морально-волевых качествах. Ребята сыграли на хорошем уровне, классе. Игра предвиделась сложной. В чем беда команды из Хабаровска? «Амур» все, что мог сделать — сделал. Немного не повезло. Хотя должны были решить задачи в большинстве. Вопросы как раз к тем, кому доверяли», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.