Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:07

Владимир Юрзинов: «Зачем Гусеву болтаться за океаном?»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Двукратный чемпион мира и Европы Владимир Юрзинов прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.

«Я считаю, Гусев сделал все правильно. На мой взгляд, ему сейчас лучше остаться в России и выступать в КХЛ. Помню его еще мальчишкой, когда он начинал карьеру в Молодежной хоккейной лиге в ЦСКА. Зачем ему болтаться за океаном, тем более не имея четких вариантов и не понимая, позовут его куда-то или нет. В СКА же он получит возможность играть в сильном турнире и выходить на лед в великолепном дворце. Хотя сложно спорить с тем, что он так до конца и не реализовал себя в НХЛ», — сказал Юрзинов в интервью RT.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1068732-yurzinov-gusev-okean
Никита Гусев
ХК СКА
Владимир Юрзинов-старший
0
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Бочаров, Никишин и Йип стали лучшими игроками октября в КХЛ

Сушинский — о возвращении Гусева в СКА: «Очевидно, что он хотел вернуться в НХЛ, но не смог»