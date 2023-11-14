Форвард ЦСКА Каменев: «Все понимают, что сейчас тяжелый период для команды, но вместе мы справимся»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1) и рассказал об атмосфере в команде.

«В первом периоде ЦСКА давил. Правда, на наши ворота получилась контратака. Соперник бросил и забил. Весь первый период мы провели в их зоне, да и во втором инициатива также была на нашей стороне. Полез на ворота, и у меня получилось забить. Сейчас нам тяжело даются голы. Нужно, чтобы временами вот такие шайбы тоже заходили. Полезли на ворота и закопали ее. ЦСКА — опытная команда, у нас хороший коллектив. Два года подряд минимальное количество людей из него уходит. Этим составом мы проходили через самые радостные и тяжелые времена. Поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо. Атмосфера в раздевалке отличная. Все понимают, что сейчас идет тяжелый период. Но вместе мы справимся с ним», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

13 ноября 27-летний Каменев забросил первую шайбу армейцев в матче с «Нефтехимиком». Всего на его счету в этом сезоне 12 (5+7) очков в 23 играх за ЦСКА.