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Сегодня, 20:20

Демченко: «За то время, пока лечился, главное было — себя не расслабить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Авангарда» Василий Демченко вернулся после болезни и сразу оформил «сухарь», отразив 30 бросков в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

«За то время, пока лечился, главное было — себя не расслабить. Видимо, это получилось, поэтому сегодня такой результат. Для меня сегодня старт матча был самым волнительным, не думал о том, пропущу или нет, это первая игра после болезни, так что не было стремления обязательно сыграть на ноль. Я бы не расстроился, если бы в этом матче Андрей Мишуров сыграл. Это было бы по делу, он здорово провел предыдущие две игры.

Помогла ли вынужденная пауза в плане перезагрузки? Нет, я сыграл много игр в этом сезоне, так что этот короткий перерыв ни на что особо не повлиял. Разве что со стороны посмотрел хоккей, какие-то моменты переосмыслил. Я теперь уже точно первый номер «Авангарда» в этом сезоне? Да у меня в принципе голова всегда была настроена на то, что я первый номер. Не важно, кто и что говорит сейчас, мне нужно доказывать, что я не второй или третий вратарь, а первый», — приводит слова Демченко сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/16/508418.html
Василий Демченко
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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