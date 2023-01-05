Вратарь «Сочи» Третьяк разделил с командой вину за проигрыш ЦСКА

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Третьяк в этой игре сделал 48 сейвов и был признан первой звездой встречи.

«Любому в любом виде спорта неприятно проигрывать, а у нас такая серия поражений — максимально неприятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, потому что у нас такая неприятная ситуация в команде, но никто от нас не отворачивается. Мы со своей стороны стараемся делать все максимально возможное, но пока где-то не везет, где-то еще что-то. Но равнодушных нет — мы работаем и идем дальше», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Также 26-летний голкипер ответил на вопрос о том, мог ли он выручить «Сочи» в эпизоде с первой пропущенной шайбой.

«Нет неберущихся голов, но я не люблю отделять себя от команды. Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой. Не хочу никого выделять, потому что мы одно целое. Проиграли — значит, нужно дорабатывать», — отметил Третьяк.

Сочинская команда потерпела 18-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Следующий матч «Сочи» проведет 8 января дома против СКА.