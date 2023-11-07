Вратарь «Трактора» Фукале отреагировал на гол Кравцова в ворота ЦСКА с острого угла

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале считает, что в ситуации с голом форварда команды Виталия Кравцова в ворота ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграло роль как мастерство игрока, так и везение.

«Думаю, в этой ситуации смесь мастерства и везения. Такие вещи случаются иногда с вратарями. Виталий — отличный игрок, он нашел возможность для такого броска», — приводит ТАСС слова Фукале.

Также он рассказал о своем настрое на матч против армейцев.

«Никакого отдельного настроя на ЦСКА у меня не было — я настраивался на него так же, как и на каждую игру. Важно готовиться к матчам так же, как и всегда, и в этом плане я последователен. Было тяжело физически, но, думаю, мы сыграли хорошо», — добавил голкипер.

7 ноября «Трактор» одержал победу над ЦСКА со счетом 4:0. Кравцов на 4-й минуте первого периода забросил шайбу в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова с отрицательного угла. Фукале отыграл этот матч на ноль, отразив 28 бросков в створ ворот.

ЦСКА набрал 30 очков в 27 играх и идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. 9 ноября московская команда на своем льду примет «Авангард».