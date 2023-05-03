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Сегодня, 14:06

Вымогавший деньги у хоккеиста «Ак Барса» Бровкина получил пять лет колонии

Виталий Косик
Корреспондент
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Житель Казани получил пять лет колонии за вымогательство денег у нападающего «Ак Барса» Артура Бровкина, сообщает РИА «Новости».

Мошенник Максим Сидоров вымогал деньги у Бровкина с 2021 по 2022 год. Он заявлял, что из-за прогнозов Бровкина местный криминальный авторитет потерял на ставках большую сумму денег и угрожает расправиться с хоккеистом, если тот не вернет ему всю сумму.

«Суд приговорил Сидорова к трем годам общего режима. С учетом прошлой непогашенной судимости (тоже за мошенничество) Сидоров отсидит пять лет», — заявил источник.

Бровкин отдавал деньги на протяжении года, чтобы погасить долг. Всего хоккеист перечислил мошеннику более 4,3 миллионов рублей.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230503/vymogatelstvo-1869404320.html
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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