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КХЛ

Сегодня, 18:54

Василий Токранов: «В моменте с голом оценил ситуацию, решил бросить с кистей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Василий Токранов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 Б) и рассказал о своем голе.

— Хорошая игра, начало немного не получилось, во втором периоде добавили, третий же провели нормально.

— Вспомните детали первого гола команды.

— Играли в большинстве, вошли в чужую зону, накатили на ворота. Я бросил — Радул [Александр Радулов] подставил клюшку, подправил.

— Расскажите о своей шайбе.

— Тоже вкатились в зону соперника, оценил ситуацию, решил бросить с кистей, шайба оказалась в воротах.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23080
Василий Токранов
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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