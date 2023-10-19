Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал свою зарплату по новому контракту

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с клубом и поделился мнением о слабых сторонах своей игры.

— Ваша зарплата составит 7, 13 и 18 миллионов рублей в каждый из этих сезонов. Вы — лимитчик, по возрасту не попадаете в потолок зарплат. Цены на молодых талантов в КХЛ растут, и у вас — совсем небольшая зарплата.

— Я принял такое решение с агентом.

— Долго спорили о сроке, о деньгах?

— Клуб сделал хорошее предложение, я подумал с родителями, с агентом. И все вместе решили подписать.

— Через три года вам будет 21.

— Да, в этом возрасте буду решать, «тяну ли я программу». Если нет, то останусь в КХЛ еще на какое-то время. Все зависит от меня, как я буду работать.

— Месяц назад вы говорили, что 15 минут игрового времени существенно сказываются на вашем физическом состоянии.

— Я потихоньку привыкаю. Все играют через день, все устают, это нормально. Нужно работать, по-другому никак. Бороться за каждое очко, они в конце сезона понадобятся.

— Что у вас сейчас не получается? В чем необходимо прибавить?

— Наверное, не хватает стабильности. Две-три игры действую хорошо, потом игры две могу провалиться. Нужно поймать стабильность и каждый матч приносить команде результат.

— Не будет ли у вас соблазнов после того, как посчитаете, что вы уже точно игрок КХЛ и всего добились.

— Такого не должно быть. В любом момент меня могут спустить в ВХЛ, МХЛ. Я не говорю, что это плохо, просто если не будешь работать, пойдешь вниз.

Полностью интервью Гуляева читайте на сайте «СЭ»

ХК Авангард
Михаил Гуляев
Обсудить
Читайте также
Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол
Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ