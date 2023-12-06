Заварухин о потенциальной отставке из «Автомобилиста»: «Я уверен в себе, желтую прессу читать неинтересно»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о победе над СКА (3:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Команда выполнила установку на игру. Тяжелый первый период, много играли в обороне, ребята выдержали и сыграли строго. Соперник много бросал, выстояли, забили в большинстве, это дало уверенности. Хорошие контратаки во втором периоде, реализуй момент, не было бы нервотрепки в концовке, где пропустили гол со вбрасывания, недоработали. Здорово, что обыграли сильного соперника. Как работается на фоне слухов о своей возможной отставке? У меня много друзей, которые пишут и информацию дают, стараюсь не читать. Я уверен в себе, мне неинтересно читать желтую прессу», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Заварухин может покинуть пост главного тренера «Автомобилиста»