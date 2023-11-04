Жамнов рассказал о переговорах с Ковальчуком

Главный тренер «Спартак» Алексей Жамнов еще раз проведет переговоры с олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Ильей Ковальчуком о выступлении за красно-белых.

«Илья сейчас вернется, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлетом состоялся. Сейчас мы встретимся, и после этого будет понятно, как все дальше будет развиваться, но я пока комментировать больше ничего не буду, давайте дождемся», — приводит слова Жамнова ТАСС.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард». Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.