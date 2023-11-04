Ротенберг дисквалифицирован на один матч из-за обсуждения судейства матча с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч, сообщается на официальном сайте КХЛ.

По окончании матча с «Авангардом» (3:5) Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ. Таким образом, тренер пропустит матч с «Витязем».

После матча с «Авангардом» Ротенберг прокомментировал драку между Иваном Зинченко и Марком Вербой: «Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?»