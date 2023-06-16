Зубов рассказал, что думает о нынешнем составе «Ак Барса»

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением о составе команды. Специалист считает команду будущим чемпионом Кубка Гагарина.

«Чемпионат выровнялся, поэтому я бы сейчас точно не стал спешить с утверждениями, что «Ак Барс» уже будущий чемпион. Мне кажется, теперь многие команды могут преподнести сюрприз. Да я думаю, что и сам казанский клуб в предстоящем сезоне будет аккуратнее на информационном поле с такими вещами. Особенно после того, как обжегся в первой половине прошедшего чемпионата. Потом имеющийся состав и тренерская рука позволили вырулить из пике, но осадок ведь остался. При этом, безусловно, трудно спорить с тем, что у «Ак Барса» был и без того не слабый состав, а теперь в него влились яркие новички, те же Яшкин с Жафяровым. Да, потеряли Воронкова, уезжающего в НХЛ, но остальные лидеры сохранены, это, конечно, сыграет большую роль в сезоне», — цитирует Зубова Betonmobile.ru.

Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.