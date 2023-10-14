«Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ

Интервью вратаря «Салавата Юлаева» — о стартовавшем сезоне, Сергее Бобровском и письме Деду Морозу.

Александр Самонов, один из сильнейших вратарей КХЛ, в межсезонье перешел из «Северстали» в «Салават Юлаев». Голкипер снова попал в топ-клуб, который решает высокие задачи. Самонов к 28 годам успел поучаствовать в чемпионате мира-2021 и пекинской Олимпиаде, на которой вместе с российской сборной завоевал серебро. В большом интервью «СЭ» вратарь рассказал о переходе в «Салават Юлаев», вспомнил международные турниры и назвал самого популярного хоккеиста страны.

Переезд в Уфу, тандем с Ежовым

— «Салават Юлаев» — одна из самых малопропускающих команд на старте сезона. Что помогло этому?

— Мы много трудимся, стараемся в каждой игре давать ребятам шанс на победу и выкладываемся на максимум — залог простой.

— В каждой игре вы отбиваете около 25 бросков. Это оптимальная нагрузка для вратаря?

— Конечно, проще, когда ты в тонусе. Для меня оптимальное — 30 бросков за матч — по 10 за каждый период.

— Помните матч, когда отбивали больше 40 бросков?

— Да, в «Витязе» такое бывало. Помню, один раз три матча подряд приходилось отбивать больше 40 шайб. Приятно, когда осознаешь, что справляешься с такой нагрузкой.

— В «Салавате» вы снова играете в паре с Ильей Ежовым. Важно, чтобы вратари в тандеме были дружны?

— Думаю, вратари должны быть дружны. Нужно помогать друг другу даже в каких-то бытовых ситуациях. Но на льду необходимо стараться переиграть друг друга, потому что это помогает и команде, и нам.

— Сталкивались с ситуацией, когда коллеги смотрели на вас с завистью?

— Не замечал такого, но я старался всегда быть честным и откровенным со всеми, помогал ребятам.

— Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?

— Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.

— Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?

— Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.

— Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?

— Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело — новый город, новая команда, адаптация.

— Как обустроились в Уфе?

— Местные ребята называют город большой деревней — не в обиду уфимцам. Мне и моей семье здесь все очень нравится. В Уфе хорошая природа, есть все необходимое для жизни.

— Местные болельщики подготовили петицию, в которой потребовали отправить главного тренера и руководство «Салавата» в отставку. Обсуждали эту новость в команде?

— Собака лает — караван идет. Нам надо делать свою работу дальше. Один месяц получился такой, а следующий может быть совсем другим — все это должны понимать.

— Летом у «Салавата» были долги по зарплате за часть прошлого сезона. Вас это волновало?

— Перед подписанием контракта я пообщался с агентом и ребятами из команды, поэтому не переживал. Знал, что все наладится.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Чемпионат мира, игра против Хишира

— Вспомним чемпионат мира-2021. Тесты, карантин и маски сейчас воспринимаются как призраки прошлого. Насколько это отвлекало от тренировок и игр?

— Это никак не отвлекало, а больше дисциплинировало. Ты знал, что тебе в определенное время нужно сдать что-то или заполнить. В психологическом плане было посложнее, потому что мы до этого долгое время тренировались в Новогорске. Нам нельзя было выезжать в город, чтобы никто не заболел. Мы чуть-чуть поднадоели друг другу за это время в изоляции. В остальном у меня отличные воспоминания о том турнире, хоть он и проходил с ограничениями. Да, собрались не самые звездные составы, но приезжали игроки из НХЛ. И к нам в сборную, и в другие. Кто бы что ни говорил, чемпионат мира прошел как обычно.

— Приятно было сыграть против энхаэловцев?

— Конечно. Мы играли со Швейцарией против Хишира и Зигенталера из «Нью-Джерси». Посмотрел на хоккеистов из НХЛ, показал себя. Прочувствовал, как они играют — это интересный опыт.

— Ваш первый ЧМ, и вас сразу выбрали основным вратарем. В группе вы отыграли очень уверенно. Ощущали удовлетворение от результата?

— Конечно. Мы полтора месяца провели в Новогорске. Это время дало толчок к чемпионату мира. Это мой первый большой турнир, но я выглядел свежо и легко.

— Какой матч запомнился больше остальных?

— Честно, я играл так, что мне было без разницы, против кого выходить. Все матчи были непростыми, но давайте я выберу игру против Швеции. Тяжелый матч, но мы победили по буллитам.

— Как вы отреагировали на приезд Сергея Бобровского перед четвертьфиналом?

— Я был рад, что какое-то время смогу потренироваться и побыть в раздевалке с таким человеком. Понимал, что он прилетел не просто тренироваться. Логично, что он должен играть. С пониманием отнесся к тому, что он будет основным вратарем.

— Но он мог сыграть в полуфинале.

— Это не мое решение. Так видели ситуацию тренеры. Они, уверен, разговаривали с Сергеем и понимали, в каком он состоянии.

— Успели посмотреть какие-то фишки у Бобровского?

— Детально посмотрел на его разминку перед матчем. Он очень много разминается.

— Кто-то говорит, что он разминается чрезмерно много.

— Может быть, это в нашем понимании чрезмерно. А если бы мы играли в НХЛ, то относились бы по-другому.

— Поражение от канадцев в четвертьфинале все восприняли очень болезненно. Для сборной это был сильный удар?

— Проигрывать всегда неприятно — я это очень не люблю. Мы старались играть на победу в каждом матче. Тренерский штаб требовал нас от этого. Мы проиграли не разгромно. Играли в качественный хоккей, но канадцы забили на один гол больше. Так бывает. Досадно, обидно.

— Многие эксперты говорили, что Канада привезла на тот турнир слабый состав. Соперник действительно уступал России в мастерстве?

— Они выиграли тот чемпионат мира, о чем тут говорить?

— Но каким был уровень чемпионата мира?

— Какая разница, если они победили? Приезжали ребята, которые сейчас играют в первых-вторых звеньях клубов НХЛ. Не знаю, десятый они привезли состав или пятнадцатый, но по фамилиям это была хорошая команда. Все знают, в каких клубах играют эти хоккеисты. Не понимаю такого отношения к Канаде.

Фото Global Look Press

Серебро Олимпиады

— На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча. Как относитесь к завоеванному серебру?

— Мне приятно. Когда я еще попаду на такое соревнование? Хоть все и говорят, что не участвовали игроки НХЛ, но это в любом случае медаль с Олимпиады. Да, я не сыграл на турнире, но я старался, также тренировался, сдавал все тесты и был с командой. Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады не ценится?

— Можете сравнить ковидные ограничения в Китае и Латвии?

— В Китае все строже. Нужно было все время отмечаться в приложении, постоянно измеряли температуру.

— Каждое утро после сдачи теста молились, чтобы не пришел «плюс»?

— Конечно. Иначе сразу попадешь в «резерв». Едешь в гостиницу, а не живешь в деревне. Мы все прилетели в Китай на чартере «чистыми» — это нам очень помогло.

— Многие из той сборной жаловались на качество пищи. Что с ней не так?

— Сначала ее просто не хватало, да и качество еды было не на высшем уровне. Иногда мы с ребятами ездили питаться в гостиницу — нам разрешали передвигаться на шаттлах. Там можно было поесть хоть что-то мясное. Когда же некоторые спортсмены начали уезжать из деревни, еды стало хватать.

— Вам разрешали выбираться куда-то, не считая арены и гостиницы?

— Можно было поехать на объекты, но на это не было времени либо не совпадало с тренировками. Да и все равно ребята старались беречь себя, чтобы не подставить всю команду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рождение сына

— После перехода в СКА и попадания в сборную ощутили возросшую популярность?

— Нет, совершенно не заметил такого.

— И от звездной болезни отбиваться не пришлось?

— Нет. Была бы у меня звездная болезнь, мне бы сразу ее сбили дома. Стараюсь не зазнаваться.

— Часто случается, что вокруг успешного хоккеиста появляются меркантильные люди, которые стараются наладить контакт. Сталкивались с таким?

— Да, было такое. Не общался с человеком лет 7-8, а потом он по моей новой аватарке видит, где я играю, пишет и просит одолжить пять тысяч. Хорошо, это не такая большая сумма. Ты просто объясни ситуацию — я спокойно одолжу. А через месяц он просит еще столько же, ничего не объясняя. Очень разочаровываюсь в таких людях.

— Бывало ли такое, что люди менялись на глазах после ваших успехов?

— Нет, у меня достаточно узкий круг общения. Поэтому таких людей не было.

— Ваша жизнь изменилась после перехода в «Салават Юлаев»?

— Нет, мы заранее переехали в Уфу, сняли квартиру, обжились. Жена была в положении, поэтому мы решили, что ей со мной будет проще и лучше. Сейчас у нас родился ребенок, мы наслаждаемся жизнью, хоть иногда и бывает тяжело. И также получаю удовольствие от хоккея.

— Уже почувствовали, что вы — отец?

— Почувствовал. Это приходит не сразу, а постепенно, когда встаешь ночами или остаешься вдвоем с ребенком и замечаешь, как меняется поведение. Это интересно.

— Домашние заботы мешают восстановлению после тренировок и игр?

— Нет, не мешают. Все время мы проводим вместе, не считая моментов, когда я сплю перед матчем. Появление ребенка подразумевает то, что твой сон сократится — это абсолютно нормально.

— Повышается внутренняя ответственность?

— Да, конечно, и поведение тоже меняется. Сам я этого не замечаю, но близкие и жена говорят, что я немного изменился после рождения ребенка.

— Что вам сложнее всего дается в отцовстве? Возможно, что-то не получается?

— Меня за три дня до выписки жены акушерки научили все делать. Научили, как правильно купать, как класть, как все менять. Надо просто не бояться, тогда все получится.

— Как выбирали имя ребенку?

— Накидали несколько вариантов, а потом вместе пришли к одному. Назвали Михаилом.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Йога и вратарские тонкости

— Можете назвать себя фанатом тренировок?

— Я люблю тренироваться. Если я не играю, то тренируюсь очень ответственно, потому что все приходит через every day hard work. Я еще со времен детско-юношеской школы знаю, что без труда ничего нельзя добиться.

— Раньше был стереотип, что вратарь должен обязательно садиться на шпагат.

— Вратарь должен быть гибким — это профилактика травм. Но чтобы обязательно — я бы не сказал. Согласен, что шпагат помогает. Причем в детстве у всех хорошая растяжка — ее надо только не загубить.

— Вы садитесь на шпагат?

— Да, на поперечный. На продольный с левой стороны получается лучше, а с правой хуже.

— Читал, что вы занимаетесь йогой. Это помогает растяжке?

— Да, йога сильно помогает. Есть упражнения, которые укрепляют корпус, также улучшается координация, раскрываются тазобедренные суставы. Думаю, многие недооценивают йогу.

— Как пришли к йоге?

— На вратарских сборах у нас была йога, тогда к ней и пришел. Есть два раздела: стретчинг (растяжка) и йога. Сейчас я готовлюсь к сезону самостоятельно, но блок йоги всегда присутствует.

— Как проходит ваш день, когда играете дома?

— Мы вместе с женой и ребенком просыпаемся, умываемся. Потом я еду на арену. Приезжаю за час до сбора, завтракаю, подготавливаю клюшки и коньки, после сбора разминаюсь и выхожу на лед — на короткую ледовую раскатку. После нее обедаю, возвращаюсь домой, часок отдыхаю, провожу время с семьей и иду спать часа на два, а когда просыпаюсь, полдничаю, пью чашку кофе и красиво одеваюсь на игру. Теперь же мы в костюмах приезжаем. За 2,5 часа до игры я уже на арене.

— Верите в приметы?

— Нет. Мне кажется, можно с ума сойти, если думать о том, что ты должен сделать до игры, а что не должен.

— В день матча ведете себя как обычно или стараетесь ограничить общение?

— Со всеми могу пообщаться на любую тему, не ухожу в себя. Закрываться — это не про меня.

— Какого вратаря можете назвать самым эмоциональным на вашей памяти?

— Илья Ежов раньше был эмоциональным парнем, помню еще Барри Браста и Юлиуса Гудачека, но последний больше удивлял после игр.

— Насколько для вас важна фигура главного тренера?

— С нами работает тренер вратарей, который знает наше физическое и эмоциональное состояние. Он доносит всю информацию до главного тренера, а потом они коллегиально принимают решение, кто играет. Тренерский штаб должен быть сплоченным, все должны доверять друг другу.

— Вы работали под руководством многих эмоциональных тренеров. Можно ли сравнить Андрея Разина и Леонида Тамбиева?

— Они очень требовательные, хотят выжать из игрока максимум, в том числе из вратаря. Если ты играешь хорошо и ловишь шайбы, то к тебе вопросов не будет.

— Мы видим, какой хоккей сейчас показывает «Адмирал» Тамбиева, но ведь «Динамо-СПб» в ВХЛ играло в другом стиле?

— Сложно сказать. Я знал, что если забьем два или три, то мы выиграем матч. Система, конечно, отличалась. Специфику разных лиг не стоит забывать.

— Знаю, что в «Салавате» вам запрещено пользоваться телефонами в раздевалке. Какая от этого польза?

— Это повышает концентрацию, внимание не рассеивается ни на тренировках, ни на играх. У всех по-разному все организовано. В Санкт-Петербурге, например, очень много информации приходит именно через мессенджеры, там другой подход.

— Если увидят с телефоном — штраф?

— Да, но это все равно пойдет в кассу команды.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Блиц

— Буллиты или бесконечный овертайм?

— Бесконечный овертайм.

— Три сильнейших вратаря современности?

— Василевский, Сорокин и Шестеркин.

— Самый известный российский хоккеист?

— Овечкин.

— У кого самый сильный бросок в КХЛ?

— Самый сильный щелчок у Никишина, а кистевой у Слепышева.

— «Зеленое дерби» или «Армейское дерби»?

— Сейчас я в Уфе, поэтому выберу «Зеленое дерби».

— Ваш кумир детства?

— Егор Подомацкий.

— Следили за его матчами?

— Да, я даже писал Деду Морозу, чтобы мое письмо через него дошло до Егора Подомацкого. Писал, что вы — мой кумир, слежу за вашей игрой. Потом я уже познакомился с ним на взрослом уровне.

— Три лучших игрока КХЛ?

— Василий Глотов, Василий Глотов и Василий Глотов.

— Откуда столько уважения к Василию?

— Мы хорошо дружим. Его игра нравится мне во всех аспектах.

— Россия — хоккейная страна?