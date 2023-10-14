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Сегодня, 09:00

«Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Самонов на ЧМ-2021.
Фото Global Look Press
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Интервью вратаря «Салавата Юлаева» — о стартовавшем сезоне, Сергее Бобровском и письме Деду Морозу.

Александр Самонов, один из сильнейших вратарей КХЛ, в межсезонье перешел из «Северстали» в «Салават Юлаев». Голкипер снова попал в топ-клуб, который решает высокие задачи. Самонов к 28 годам успел поучаствовать в чемпионате мира-2021 и пекинской Олимпиаде, на которой вместе с российской сборной завоевал серебро. В большом интервью «СЭ» вратарь рассказал о переходе в «Салават Юлаев», вспомнил международные турниры и назвал самого популярного хоккеиста страны.

Переезд в Уфу, тандем с Ежовым

— «Салават Юлаев» — одна из самых малопропускающих команд на старте сезона. Что помогло этому?

— Мы много трудимся, стараемся в каждой игре давать ребятам шанс на победу и выкладываемся на максимум — залог простой.

— В каждой игре вы отбиваете около 25 бросков. Это оптимальная нагрузка для вратаря?

— Конечно, проще, когда ты в тонусе. Для меня оптимальное — 30 бросков за матч — по 10 за каждый период.

— Помните матч, когда отбивали больше 40 бросков?

— Да, в «Витязе» такое бывало. Помню, один раз три матча подряд приходилось отбивать больше 40 шайб. Приятно, когда осознаешь, что справляешься с такой нагрузкой.

— В «Салавате» вы снова играете в паре с Ильей Ежовым. Важно, чтобы вратари в тандеме были дружны?

— Думаю, вратари должны быть дружны. Нужно помогать друг другу даже в каких-то бытовых ситуациях. Но на льду необходимо стараться переиграть друг друга, потому что это помогает и команде, и нам.

— Сталкивались с ситуацией, когда коллеги смотрели на вас с завистью?

— Не замечал такого, но я старался всегда быть честным и откровенным со всеми, помогал ребятам.

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— Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?

— Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.

— Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?

— Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.

— Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?

— Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело — новый город, новая команда, адаптация.

— Как обустроились в Уфе?

— Местные ребята называют город большой деревней — не в обиду уфимцам. Мне и моей семье здесь все очень нравится. В Уфе хорошая природа, есть все необходимое для жизни.

— Местные болельщики подготовили петицию, в которой потребовали отправить главного тренера и руководство «Салавата» в отставку. Обсуждали эту новость в команде?

— Собака лает — караван идет. Нам надо делать свою работу дальше. Один месяц получился такой, а следующий может быть совсем другим — все это должны понимать.

— Летом у «Салавата» были долги по зарплате за часть прошлого сезона. Вас это волновало?

— Перед подписанием контракта я пообщался с агентом и ребятами из команды, поэтому не переживал. Знал, что все наладится.

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Чемпионат мира, игра против Хишира

— Вспомним чемпионат мира-2021. Тесты, карантин и маски сейчас воспринимаются как призраки прошлого. Насколько это отвлекало от тренировок и игр?

— Это никак не отвлекало, а больше дисциплинировало. Ты знал, что тебе в определенное время нужно сдать что-то или заполнить. В психологическом плане было посложнее, потому что мы до этого долгое время тренировались в Новогорске. Нам нельзя было выезжать в город, чтобы никто не заболел. Мы чуть-чуть поднадоели друг другу за это время в изоляции. В остальном у меня отличные воспоминания о том турнире, хоть он и проходил с ограничениями. Да, собрались не самые звездные составы, но приезжали игроки из НХЛ. И к нам в сборную, и в другие. Кто бы что ни говорил, чемпионат мира прошел как обычно.

— Приятно было сыграть против энхаэловцев?

— Конечно. Мы играли со Швейцарией против Хишира и Зигенталера из «Нью-Джерси». Посмотрел на хоккеистов из НХЛ, показал себя. Прочувствовал, как они играют — это интересный опыт.

— Ваш первый ЧМ, и вас сразу выбрали основным вратарем. В группе вы отыграли очень уверенно. Ощущали удовлетворение от результата?

— Конечно. Мы полтора месяца провели в Новогорске. Это время дало толчок к чемпионату мира. Это мой первый большой турнир, но я выглядел свежо и легко.

— Какой матч запомнился больше остальных?

— Честно, я играл так, что мне было без разницы, против кого выходить. Все матчи были непростыми, но давайте я выберу игру против Швеции. Тяжелый матч, но мы победили по буллитам.

— Как вы отреагировали на приезд Сергея Бобровского перед четвертьфиналом?

— Я был рад, что какое-то время смогу потренироваться и побыть в раздевалке с таким человеком. Понимал, что он прилетел не просто тренироваться. Логично, что он должен играть. С пониманием отнесся к тому, что он будет основным вратарем.

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— Но он мог сыграть в полуфинале.

— Это не мое решение. Так видели ситуацию тренеры. Они, уверен, разговаривали с Сергеем и понимали, в каком он состоянии.

— Успели посмотреть какие-то фишки у Бобровского?

— Детально посмотрел на его разминку перед матчем. Он очень много разминается.

— Кто-то говорит, что он разминается чрезмерно много.

— Может быть, это в нашем понимании чрезмерно. А если бы мы играли в НХЛ, то относились бы по-другому.

— Поражение от канадцев в четвертьфинале все восприняли очень болезненно. Для сборной это был сильный удар?

— Проигрывать всегда неприятно — я это очень не люблю. Мы старались играть на победу в каждом матче. Тренерский штаб требовал нас от этого. Мы проиграли не разгромно. Играли в качественный хоккей, но канадцы забили на один гол больше. Так бывает. Досадно, обидно.

— Многие эксперты говорили, что Канада привезла на тот турнир слабый состав. Соперник действительно уступал России в мастерстве?

— Они выиграли тот чемпионат мира, о чем тут говорить?

— Но каким был уровень чемпионата мира?

— Какая разница, если они победили? Приезжали ребята, которые сейчас играют в первых-вторых звеньях клубов НХЛ. Не знаю, десятый они привезли состав или пятнадцатый, но по фамилиям это была хорошая команда. Все знают, в каких клубах играют эти хоккеисты. Не понимаю такого отношения к Канаде.

Фото Global Look Press

Серебро Олимпиады

— На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча. Как относитесь к завоеванному серебру?

— Мне приятно. Когда я еще попаду на такое соревнование? Хоть все и говорят, что не участвовали игроки НХЛ, но это в любом случае медаль с Олимпиады. Да, я не сыграл на турнире, но я старался, также тренировался, сдавал все тесты и был с командой. Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады не ценится?

— Можете сравнить ковидные ограничения в Китае и Латвии?

— В Китае все строже. Нужно было все время отмечаться в приложении, постоянно измеряли температуру.

Шимон Грубец, Александр Самонов. Адам Рейдеборн (слева направо). Вратари топовых сборных с прошлого ЧМ завалили начало сезона КХЛ. Что с ними случилось?

— Каждое утро после сдачи теста молились, чтобы не пришел «плюс»?

— Конечно. Иначе сразу попадешь в «резерв». Едешь в гостиницу, а не живешь в деревне. Мы все прилетели в Китай на чартере «чистыми» — это нам очень помогло.

— Многие из той сборной жаловались на качество пищи. Что с ней не так?

— Сначала ее просто не хватало, да и качество еды было не на высшем уровне. Иногда мы с ребятами ездили питаться в гостиницу — нам разрешали передвигаться на шаттлах. Там можно было поесть хоть что-то мясное. Когда же некоторые спортсмены начали уезжать из деревни, еды стало хватать.

— Вам разрешали выбираться куда-то, не считая арены и гостиницы?

— Можно было поехать на объекты, но на это не было времени либо не совпадало с тренировками. Да и все равно ребята старались беречь себя, чтобы не подставить всю команду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рождение сына

— После перехода в СКА и попадания в сборную ощутили возросшую популярность?

— Нет, совершенно не заметил такого.

— И от звездной болезни отбиваться не пришлось?

— Нет. Была бы у меня звездная болезнь, мне бы сразу ее сбили дома. Стараюсь не зазнаваться.

— Часто случается, что вокруг успешного хоккеиста появляются меркантильные люди, которые стараются наладить контакт. Сталкивались с таким?

— Да, было такое. Не общался с человеком лет 7-8, а потом он по моей новой аватарке видит, где я играю, пишет и просит одолжить пять тысяч. Хорошо, это не такая большая сумма. Ты просто объясни ситуацию — я спокойно одолжу. А через месяц он просит еще столько же, ничего не объясняя. Очень разочаровываюсь в таких людях.

— Бывало ли такое, что люди менялись на глазах после ваших успехов?

— Нет, у меня достаточно узкий круг общения. Поэтому таких людей не было.

— Ваша жизнь изменилась после перехода в «Салават Юлаев»?

— Нет, мы заранее переехали в Уфу, сняли квартиру, обжились. Жена была в положении, поэтому мы решили, что ей со мной будет проще и лучше. Сейчас у нас родился ребенок, мы наслаждаемся жизнью, хоть иногда и бывает тяжело. И также получаю удовольствие от хоккея.

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— Уже почувствовали, что вы — отец?

— Почувствовал. Это приходит не сразу, а постепенно, когда встаешь ночами или остаешься вдвоем с ребенком и замечаешь, как меняется поведение. Это интересно.

— Домашние заботы мешают восстановлению после тренировок и игр?

— Нет, не мешают. Все время мы проводим вместе, не считая моментов, когда я сплю перед матчем. Появление ребенка подразумевает то, что твой сон сократится — это абсолютно нормально.

— Повышается внутренняя ответственность?

— Да, конечно, и поведение тоже меняется. Сам я этого не замечаю, но близкие и жена говорят, что я немного изменился после рождения ребенка.

— Что вам сложнее всего дается в отцовстве? Возможно, что-то не получается?

— Меня за три дня до выписки жены акушерки научили все делать. Научили, как правильно купать, как класть, как все менять. Надо просто не бояться, тогда все получится.

— Как выбирали имя ребенку?

— Накидали несколько вариантов, а потом вместе пришли к одному. Назвали Михаилом.

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Йога и вратарские тонкости

— Можете назвать себя фанатом тренировок?

— Я люблю тренироваться. Если я не играю, то тренируюсь очень ответственно, потому что все приходит через every day hard work. Я еще со времен детско-юношеской школы знаю, что без труда ничего нельзя добиться.

— Раньше был стереотип, что вратарь должен обязательно садиться на шпагат.

— Вратарь должен быть гибким — это профилактика травм. Но чтобы обязательно — я бы не сказал. Согласен, что шпагат помогает. Причем в детстве у всех хорошая растяжка — ее надо только не загубить.

— Вы садитесь на шпагат?

— Да, на поперечный. На продольный с левой стороны получается лучше, а с правой хуже.

— Читал, что вы занимаетесь йогой. Это помогает растяжке?

— Да, йога сильно помогает. Есть упражнения, которые укрепляют корпус, также улучшается координация, раскрываются тазобедренные суставы. Думаю, многие недооценивают йогу.

— Как пришли к йоге?

— На вратарских сборах у нас была йога, тогда к ней и пришел. Есть два раздела: стретчинг (растяжка) и йога. Сейчас я готовлюсь к сезону самостоятельно, но блок йоги всегда присутствует.

— Как проходит ваш день, когда играете дома?

— Мы вместе с женой и ребенком просыпаемся, умываемся. Потом я еду на арену. Приезжаю за час до сбора, завтракаю, подготавливаю клюшки и коньки, после сбора разминаюсь и выхожу на лед — на короткую ледовую раскатку. После нее обедаю, возвращаюсь домой, часок отдыхаю, провожу время с семьей и иду спать часа на два, а когда просыпаюсь, полдничаю, пью чашку кофе и красиво одеваюсь на игру. Теперь же мы в костюмах приезжаем. За 2,5 часа до игры я уже на арене.

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— Верите в приметы?

— Нет. Мне кажется, можно с ума сойти, если думать о том, что ты должен сделать до игры, а что не должен.

— В день матча ведете себя как обычно или стараетесь ограничить общение?

— Со всеми могу пообщаться на любую тему, не ухожу в себя. Закрываться — это не про меня.

— Какого вратаря можете назвать самым эмоциональным на вашей памяти?

— Илья Ежов раньше был эмоциональным парнем, помню еще Барри Браста и Юлиуса Гудачека, но последний больше удивлял после игр.

— Насколько для вас важна фигура главного тренера?

— С нами работает тренер вратарей, который знает наше физическое и эмоциональное состояние. Он доносит всю информацию до главного тренера, а потом они коллегиально принимают решение, кто играет. Тренерский штаб должен быть сплоченным, все должны доверять друг другу.

— Вы работали под руководством многих эмоциональных тренеров. Можно ли сравнить Андрея Разина и Леонида Тамбиева?

— Они очень требовательные, хотят выжать из игрока максимум, в том числе из вратаря. Если ты играешь хорошо и ловишь шайбы, то к тебе вопросов не будет.

— Мы видим, какой хоккей сейчас показывает «Адмирал» Тамбиева, но ведь «Динамо-СПб» в ВХЛ играло в другом стиле?

— Сложно сказать. Я знал, что если забьем два или три, то мы выиграем матч. Система, конечно, отличалась. Специфику разных лиг не стоит забывать.

— Знаю, что в «Салавате» вам запрещено пользоваться телефонами в раздевалке. Какая от этого польза?

— Это повышает концентрацию, внимание не рассеивается ни на тренировках, ни на играх. У всех по-разному все организовано. В Санкт-Петербурге, например, очень много информации приходит именно через мессенджеры, там другой подход.

— Если увидят с телефоном — штраф?

— Да, но это все равно пойдет в кассу команды.

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Блиц

— Буллиты или бесконечный овертайм?

— Бесконечный овертайм.

— Три сильнейших вратаря современности?

— Василевский, Сорокин и Шестеркин.

— Самый известный российский хоккеист?

— Овечкин.

— У кого самый сильный бросок в КХЛ?

— Самый сильный щелчок у Никишина, а кистевой у Слепышева.

— «Зеленое дерби» или «Армейское дерби»?

— Сейчас я в Уфе, поэтому выберу «Зеленое дерби».

— Ваш кумир детства?

— Егор Подомацкий.

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— Следили за его матчами?

— Да, я даже писал Деду Морозу, чтобы мое письмо через него дошло до Егора Подомацкого. Писал, что вы — мой кумир, слежу за вашей игрой. Потом я уже познакомился с ним на взрослом уровне.

— Три лучших игрока КХЛ?

— Василий Глотов, Василий Глотов и Василий Глотов.

— Откуда столько уважения к Василию?

— Мы хорошо дружим. Его игра нравится мне во всех аспектах.

— Россия — хоккейная страна?

— Да. У нас большая история побед. Сейчас придумывается много различных акций, есть бренд «Красная машина», все развивается, но, конечно, можно еще лучше.

Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Салават Юлаев
Александр Самонов
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