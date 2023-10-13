«Авангард» поднялся со дна всего за две недели, а «Динамо» пошло ко дну

Разительные перемены у двух команд, сыгравших друг с другом.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Гуляев — 2 (Николишин, Ткачев), 24:35 — 1:0. Буше — 9 (бол., Шарипзянов), 27:39 — 2:0. Мартынов — 2 (Пьянов, Беляев), 28:40 — 3:0.

Вратари: Проскуряков — К.Л. Волков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (8+15+1) — 28 (7+8+13).

Судьи: Морозов, Раводин.

13 октября. Омск. «G-Drive Арена».

«Авангард» изменился за считанные дни. Это не чудо, а нормальная работа в стрессовых условиях. Сегодняшняя победа над исторически очень принципиальным соперником — лучшее тому подтверждение. От истерики до обожания, как известно, дистанция короткая. Всего две недели прошло с того момента, как «Авангард», проиграв в Москве «Динамо» 0:6, оказался на самом дне. Дело было не в месте в турнирной таблицы. Команда цеплялась за плей-офф, но настроение вокруг нее больше напоминало атмосферу в доме покойника. Сомнительные инсайды о том, какие специалисты готовы сменить главного тренера Михаила Кравца, общение руководителей клуба с отдельными игроками за закрытыми дверьми, критика всех и везде, слухи о вероятных обменах — с такими вводным данными омскому болельщику можно было легко поехать крышей.

Чуть ли не через день мне приходилось связываться со знающими людьми, которые владеют закулисной информацией. Сведения, полученные от них, быстро потушили огонь — из сложившегося кризиса выбираться надо всем вместе и не искать виноватых. До плей-офф еще масса времени, чтобы паниковать при первых трудностях. Команда в межсезонье капитально изменилась, комплектовалась на флажке, и для того чтобы вырасти в претендента на высокие места, ей банально необходимо время. При просмотре последних матчей «Авангарда» о недавней реакции горлопанов с призывами к увольнению главного тренера вспоминать можно было только со смехом.

Игра команды не близка к идеалу, хотя лидер Владимир Ткачев смотрится солидно и вопросов о его стомиллионной зарплате не возникает. Отдельные позиции проседают, поэтому не случайно, что менеджмент после неудачи с переходом Дмитрия Николаева продолжает поиски вратаря. Решение довериться Илье Проскурякову смотрится хорошо в моменте. Точно так же было год назад с ним в «Тракторе». Свое приглашение ветеран уже почти оправдал, внеся столь необходимое для коллектива спокойствие на последнем рубеже.

Заслуженные комплименты «Авангарду» никак не отменяют того факта, что очень серьезным и показательным является текущий спад «Динамо». Москвичи, уверенно взобравшись на пик, сорвались и продолжают свободное падение. После памятного матча против омичей казалось, что все достаточно неплохо, но игра внезапно растаяла без видимых причин. Об этом говорят всего две победы в шести встречах при пугающей разности шайб 9-20. Теперь уже о доме покойника можно говорить применительно к «Динамо».

Перепадов в регулярном чемпионате не избежит ни одна команда. Но если полмесяца назад вполне обоснованно можно было рассуждать о кубковых амбициях бело-голубых, то сейчас об этом даже не стоит вести речь. Главный тренер Алексей Кудашов не раз говорил, что на этот раз изменил подготовку к сезону, сделав соответствующие выводы. Но пока октябрь для него получается таким же черным, как и в его прошлые сезоны в «Динамо». Со стороны тренера объяснений этому спаду дано не было. Логично, что появляются мысли о том, что команда снова отыскала старые грабли.

Возможно, в ближайшее время на первый план стоит выйти руководству. Это может быть как невидимая работа на внутреннем направлении (общение внутри команды), так и заметная активность во внешнем пространстве (обмены, объяснение происходящего в СМИ).

Чисто игровые проблемы слишком очевидны, чтобы рассчитывать на самоисцеление. Стоило только немного замолчать в большинстве связке Гусев — Уил, как игра сменила яркие краски на серые. Оказалось, что вытащить команду больше некому. При этом визуально никто не отбывает номер — все выкладываются. Но по-прежнему мало что получается у одного из самых дорогих приобретений клуба Ожиганова, давно хандрит в жестких схемах Рашевский, молодежь на новом для себя уровне пока не впечатляет. Впереди у «Динамо» относительно легкая домашняя серии с не самыми сложными соперниками. Но свой потенциал и амбиции надо реализовывать в матчах с фаворитами, как это было в сентябре.