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Сегодня, 21:45

«Авангард» поднялся со дна всего за две недели, а «Динамо» пошло ко дну

«Авангард» победил московское «Динамо» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
«Авангард» победил московское «Динамо» в матче КХЛ.
Фото ХК «Авангард»
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Разительные перемены у двух команд, сыгравших друг с другом.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Гуляев — 2 (Николишин, Ткачев), 24:35 — 1:0. Буше — 9 (бол., Шарипзянов), 27:39 — 2:0. Мартынов — 2 (Пьянов, Беляев), 28:40 — 3:0.
Вратари: Проскуряков — К.Л. Волков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (8+15+1) — 28 (7+8+13).
Судьи: Морозов, Раводин.
13 октября. Омск. «G-Drive Арена».

«Авангард» изменился за считанные дни. Это не чудо, а нормальная работа в стрессовых условиях. Сегодняшняя победа над исторически очень принципиальным соперником — лучшее тому подтверждение. От истерики до обожания, как известно, дистанция короткая. Всего две недели прошло с того момента, как «Авангард», проиграв в Москве «Динамо» 0:6, оказался на самом дне. Дело было не в месте в турнирной таблицы. Команда цеплялась за плей-офф, но настроение вокруг нее больше напоминало атмосферу в доме покойника. Сомнительные инсайды о том, какие специалисты готовы сменить главного тренера Михаила Кравца, общение руководителей клуба с отдельными игроками за закрытыми дверьми, критика всех и везде, слухи о вероятных обменах — с такими вводным данными омскому болельщику можно было легко поехать крышей.

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Чуть ли не через день мне приходилось связываться со знающими людьми, которые владеют закулисной информацией. Сведения, полученные от них, быстро потушили огонь — из сложившегося кризиса выбираться надо всем вместе и не искать виноватых. До плей-офф еще масса времени, чтобы паниковать при первых трудностях. Команда в межсезонье капитально изменилась, комплектовалась на флажке, и для того чтобы вырасти в претендента на высокие места, ей банально необходимо время. При просмотре последних матчей «Авангарда» о недавней реакции горлопанов с призывами к увольнению главного тренера вспоминать можно было только со смехом.

Игра команды не близка к идеалу, хотя лидер Владимир Ткачев смотрится солидно и вопросов о его стомиллионной зарплате не возникает. Отдельные позиции проседают, поэтому не случайно, что менеджмент после неудачи с переходом Дмитрия Николаева продолжает поиски вратаря. Решение довериться Илье Проскурякову смотрится хорошо в моменте. Точно так же было год назад с ним в «Тракторе». Свое приглашение ветеран уже почти оправдал, внеся столь необходимое для коллектива спокойствие на последнем рубеже.

Заслуженные комплименты «Авангарду» никак не отменяют того факта, что очень серьезным и показательным является текущий спад «Динамо». Москвичи, уверенно взобравшись на пик, сорвались и продолжают свободное падение. После памятного матча против омичей казалось, что все достаточно неплохо, но игра внезапно растаяла без видимых причин. Об этом говорят всего две победы в шести встречах при пугающей разности шайб 9-20. Теперь уже о доме покойника можно говорить применительно к «Динамо».

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Перепадов в регулярном чемпионате не избежит ни одна команда. Но если полмесяца назад вполне обоснованно можно было рассуждать о кубковых амбициях бело-голубых, то сейчас об этом даже не стоит вести речь. Главный тренер Алексей Кудашов не раз говорил, что на этот раз изменил подготовку к сезону, сделав соответствующие выводы. Но пока октябрь для него получается таким же черным, как и в его прошлые сезоны в «Динамо». Со стороны тренера объяснений этому спаду дано не было. Логично, что появляются мысли о том, что команда снова отыскала старые грабли.

Возможно, в ближайшее время на первый план стоит выйти руководству. Это может быть как невидимая работа на внутреннем направлении (общение внутри команды), так и заметная активность во внешнем пространстве (обмены, объяснение происходящего в СМИ).

Чисто игровые проблемы слишком очевидны, чтобы рассчитывать на самоисцеление. Стоило только немного замолчать в большинстве связке Гусев — Уил, как игра сменила яркие краски на серые. Оказалось, что вытащить команду больше некому. При этом визуально никто не отбывает номер — все выкладываются. Но по-прежнему мало что получается у одного из самых дорогих приобретений клуба Ожиганова, давно хандрит в жестких схемах Рашевский, молодежь на новом для себя уровне пока не впечатляет. Впереди у «Динамо» относительно легкая домашняя серии с не самыми сложными соперниками. Но свой потенциал и амбиции надо реализовывать в матчах с фаворитами, как это было в сентябре.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
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